Блахович раскритиковал Анкалаева за жалобы на судейство: «Один чувак хныкал, а другой показал, что честь все еще не изжила себя»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Магомед Анкалаев Бокс/MMA/UFC

Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович вновь обратился к фанатам после поединка с Магомедом Анкалаевым.

Поляк раскритиковал Анкалаева, назвавшего себя победителем боя, несмотря на решение судей назначить ничью.

«Дайте-ка я кое-что повторю. Во-первых, я, честно говоря, не считаю, что бой получился таким ужасным. Во-вторых, я не чувствую, что выиграл, но и не думаю, что проиграл. Ничья была справедливой.

В итоге один чувак хныкал и говорил о своих предполагаемых травмах, тогда как другой показал, что честь все еще не изжила себя в этом виде спорта. Я рад, что фанаты видят это и ценят то, что есть», – сказал Блахович.

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