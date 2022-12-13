Блахович раскритиковал Анкалаева за жалобы на судейство: «Один чувак хныкал, а другой показал, что честь все еще не изжила себя»

Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович вновь обратился к фанатам после поединка с .

Поляк раскритиковал Анкалаева, назвавшего себя победителем боя, несмотря на решение судей назначить ничью.

«Дайте-ка я кое-что повторю. Во-первых, я, честно говоря, не считаю, что бой получился таким ужасным. Во-вторых, я не чувствую, что выиграл, но и не думаю, что проиграл. Ничья была справедливой.

В итоге один чувак хныкал и говорил о своих предполагаемых травмах, тогда как другой показал, что честь все еще не изжила себя в этом виде спорта. Я рад, что фанаты видят это и ценят то, что есть», – сказал Блахович.

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