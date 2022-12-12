Даниэль Кормье: «После пятого раунда я был почти наверняка уверен, что Магомед победил»

Бывший двойной чемпион и действующий комментатор боев промоушена поделился мнением о турнире UFC 282.

«Неудовлетворительность – так я назову завершение этой ночи. Знаете, это была веселая ночь боев.

Мы начали с 10 финишей подряд, а затем добрались до Пэдди Пимблетта и до главного боя между Анкалаевым и Блаховичем, который закончился так, как закончился.

После пятого раунда я был почти наверняка уверен, что Магомед победил. Это был веселый поединок, особенно первые три раунда. Парни просто стояли и наносили удары», – сказал Кормье.

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