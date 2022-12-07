Пэдди Пимблетт – о Гордоне: «Я уважаю его, но я финиширую его в первом раунде»

Рейтинговый легковес UFC Пэдди Пимблетт высказался о Джареде Гордоне, с которым англичанин проведет поединок в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе (Невада) на турнире UFC 282.

«Мне действительно нравится Джаред Гордон, я его уважаю. У этого парня потрясающая история, он большой сторонник психологического здоровья и помогает другим людям преодолеть зависимость и вернуть жизнь в нужное русло.

Он сам прошел через это. Джаред прошел путь от торчка до бойца UFC. Но он просто не моем уровне, так что я его финиширую. Я финиширую Гордона в первом раунде и все наконец поймут, что перед ними серьезный пацан», – сказал Пэдди.

Пимблетт – о футболисте, которого бы он побил: «Бернарду Силва. Невероятный игрок, но кусок дерьма»