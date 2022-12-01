Конор – о своем двойнике в клипе Сереги: «Посмотрите на это гребанное дерьмо. Я не разрешал это»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился мнением о своем двойнике в клипе рэпера Сереги в клипе «Гуччи дед».

Видео вышло еще в 2020 году, в нем якобы Конор говорит с Артемом Лобовым (реально снимался в клипе) по видеосвязи. При этом Макгрегор, в отличие от Лобова, не указан как участник в титрах.

«Посмотрите на это гребанное дерьмо. Я свел его [вероятно, речь об ] с этой компанией Parimatch и все.

Я на самом деле теряюсь в словах, ребята. Извините меня, я не разрешал это дерьмо. Кто этот парень, притворяющийся здесь мной?» – написал Конор в соцсетях, а затем удалил посты.

В клипе рэпера Сереги якобы снялся Конор. Но, кажется, это фальшивка и подстава: реальный Макгрегор другой