Александр Емельяненко и Святослав Коваленко подерутся 16 декабря

Теги Александр Емельяненко Святослав Коваленко Бойцовский клуб РЕН ТВ Емельяненко - Коваленко Бокс/MMA/UFC

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко проведет очередной поединок по правилам смешанных единоборств.

Его соперником станет Святослав Коваленко, бой пройдет под эгидой Бойцовского клуба Рен-ТВ 16 декабря в Москве.

Александр Емельяненко заявил, что не вызывал Артема Дзюбу на бой: «Я дал ответ на интервью Хрюнова»

Цзю о желании Емельяненко подраться с Дзюбой: «Мне неинтересен такой бой. У них разные весовые категории и многое другое»

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