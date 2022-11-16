Александр Емельяненко и Святослав Коваленко подерутся 16 декабря

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко проведет очередной поединок по правилам смешанных единоборств.

Его соперником станет Святослав Коваленко, бой пройдет под эгидой Бойцовского клуба Рен-ТВ 16 декабря в Москве.

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