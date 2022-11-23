Долидзе заменит Брансона в бою с Херманссоном 3 декабря

Теги MMA средний вес (MMA) Стивен Томпсон Роман Долидзе Дерек Брансон Джек Херманссон UFC Fight Night Кевин Холланд Бокс/MMA/UFC

Средневес UFC Дерек Брансон выбыл из карда турнира UFC Fight Night в Орландо, который пройдет 3 декабря.

На коротком уведомлении на бой с Джеком Херманссоном согласился выйти грузинский боец Роман Долидзе.

Турнир в Орландо возглавит бой между Стивеном Томпсоном и Кевином Холландом.

Ярослав Амосов проведет защиту титула Bellator от Логана Сторли в феврале

Фьюри согласен на четвертый бой с Уайлдером: «Ему придется приехать на «Уэмбли» в апреле»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные