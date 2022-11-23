Долидзе заменит Брансона в бою с Херманссоном 3 декабря
Средневес UFC Дерек Брансон выбыл из карда турнира UFC Fight Night в Орландо, который пройдет 3 декабря.
На коротком уведомлении на бой с Джеком Херманссоном согласился выйти грузинский боец Роман Долидзе.
Турнир в Орландо возглавит бой между Стивеном Томпсоном и Кевином Холландом.
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