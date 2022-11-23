Долидзе заменит Брансона в бою с Херманссоном 3 декабря

Средневес UFC Дерек Брансон выбыл из карда турнира в Орландо, который пройдет 3 декабря.

На коротком уведомлении на бой с согласился выйти грузинский боец .

Турнир в Орландо возглавит бой между и Кевином Холландом.

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