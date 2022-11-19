Взвешивание UFC Fight Night 215: Спивак легче Льюиса, Куцелаба тяжелее Нзечукву
В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания участников UFC Fight Night 215, который пройдет в ночь на 20 ноября.
В главном бою вечера сразятся Деррик Льюис и Сергей Спивак. Американец показал на весах 119,2 кг, молдаванин – 115,2.
Результаты взвешивания:
Ион Куцелаба (93,4) – Кеннеди Нзечукву (92,9);
Чейз Шерман (116,1) – Уолдо Кортес-Акоста (117,4);
Муслим Салихов (77,1) – Андре Фиалью (77,3);
Джек Делла Маддалена (77,1) – Дэнни Робертс (77,1).
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