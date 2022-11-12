Где смотреть Адесанья — Перейра 3 на UFC 281: во сколько прямая трансляция 13 ноября

Ночью 13 ноября на арене «Madison Square Garden Theater» в Нью-Йорке, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 281. В титульном бою состоится схватка между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой. Средневесам предстоит сразиться за титул чемпиона по версии UFC.

Исраэль Адесанья — новозеландский боец смешанного стиля (средний вес). С 2011 года является профессиональным бойцом ММА, за это время на счету спортсмена 23 победы и всего 1 поражение. На данный момент Адесанья владеет титулом чемпиона в среднем весе, а также занимает 2 строчку рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории. Его крайняя схватка состоялась 2 июля этого года на UFC 276 против Джареда Каннонира. В этом бою Исраэль Адесанья одержал победу единогласным решением судей.

Алекс Перейра — бразильский боец смешанных единоборств (средний вес). Свою профессиональную карьеру бойца ММА начал в 2015 году, на сегодняшний день в его активе 6 побед и 1 проигрыш. Сейчас спортсмен находится на 4 строчке рейтинга UFC в среднем весе. Его предыдущий бой был проведен 2 июля 2022 года на UFC 276 в схватке с Шоном Стриклендом. Алекс Перейра в этом бою одержал победу нокаутом.

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)

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начало боя в 08:00 по мск

прелимы начнутся в 02:00 по мск

основной кард в 06:00 по мск

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