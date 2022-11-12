Прогноз на бой Адесанья — Перейра 3 UFC 281: коэффициенты, ставки, кто победит в бое Адесанья — Перейра 3 13 ноября

13 ноября пройдет UFC 281, где в главном событии вечера пройдет чемпионский поединок в среднем весе между давними соперниками по кикбоксингу — Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

Адесанья — Перейра коэффициенты

Исраэль — 1.50

Алекса — 2.70

Как ни странно, несмотря на две победы в кикбоксинге и яркие финиши в UFC, Алекс все равно предстает андердогом. Да, поединки в кикбоксинге проходили более пяти лет назад. Да, оба были довольно близкие, но победу все же одерживал Алекс. Можно сказать, что с тех пор Адесанья прибавил, стал более уверенным, да и вообще — это другой вид спорта.

Но разве Перейра стоял на месте? Он уверенно ворвался в UFC: два нокаута и одна единогласная победа. Конечно, это не та оппозиция, как у Исраэля, но все же там были не новички. Давайте вспомнил про главный козырь бразильца — пушечная левая. Давайте вспомним козырь Адесаньи — техника и тайминг. Получается, на бумаге Перейра вполне удобный соперник, но — пресс-конференция показала то, что раньше не было в Исраэле. Перейра задал ему вопрос: «Ты точно хочешь находиться здесь?». Новозеландец будто забыл свой прежний стиль, заключающийся в колких ответах. Он просто ответил: «Ну я же здесь», при этом отвернув глаза. Что это, страх? Если даже это не он, то это — дискомфорт, который может заставить его ошибаться. В тот вечер было видно, что Алекс пришел просто делать свою работу, но вот Исраэль…Боюсь, именно этот фактор может либо чрезмерно зажать чемпиона, либо наоборот- заставить его необоснованно идти вперед.

Я больше верю в реванш, в котором Адесанья вернет пояс, ну, а сейчас, — прогноз на бой Перейра — Адесанья: победа Алекса

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