UFC 281 смотреть все бои и повтор турнира, где будет запись 13 ноября
В ночь с 12 на 13 ноября в Нью-Йорке (США) пройдет турнир UFC 281, главным событием вечера которого станет очередное, в этот раз чемпионское противостояние, в средней весовой категории UFC, между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой, который ранее побеждал своего оппонента в кикбоксинге.
Смотреть все бои ЮФС 281 в прямом эфире и повтор в записи можно:
- трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
- на Матч ТВ основной кард
- в букмекерской конторе Винлайн
- по подписке Fight Pass
- запись турнира будет доступна 13 ноября
- основной кард начнется в 06:00 по Мск
- прелимы начнутся в 04:00 по Мск
- начало турнира в 02:00 по Мск
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