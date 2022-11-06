UFC 281 смотреть все бои и повтор турнира, где будет запись 13 ноября

В ночь с 12 на 13 ноября в Нью-Йорке (США) пройдет турнир UFC 281, главным событием вечера которого станет очередное, в этот раз чемпионское противостояние, в средней весовой категории UFC, между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой, который ранее побеждал своего оппонента в кикбоксинге.

Смотреть все бои ЮФС 281 в прямом эфире и повтор в записи можно:

трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)

на Матч ТВ основной кард

в букмекерской конторе Винлайн

по подписке Fight Pass

запись турнира будет доступна 13 ноября

основной кард начнется в 06:00 по Мск

прелимы начнутся в 04:00 по Мск

начало турнира в 02:00 по Мск

Кард UFC 281 Адесанья – Перейра