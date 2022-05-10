Генри Сехудо: «Намаюнас против Эспарзы – худший бой в истории UFC»

Бывший чемпион в двух весовых категориях считает, что титульный реванш между Роуз Намаюанс и Карлой Эспарзой был худшим поединком в истории промоушена.

«Карла Эспарза против – худший бой в истории UFC! Не просто среди чемпионских боев, а вообще.

Вейли Чжан начинает подготовку к реваншу против Енджейчик, а победитель получит следующий титульник. Роуз не заслуживает реванш», – сказал Сехудо.

Эспарза победила Намаюнас раздельным решением судей на UFC 274.

Оливейра – о следующем бое: «Хочу драться в декабре, а сейчас надо немного отдохнуть»