Генри Сехудо: «Намаюнас против Эспарзы – худший бой в истории UFC»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что титульный реванш между Роуз Намаюанс и Карлой Эспарзой был худшим поединком в истории промоушена.
«Карла Эспарза против Роуз Намаюнас – худший бой в истории UFC! Не просто среди чемпионских боев, а вообще.
Вейли Чжан начинает подготовку к реваншу против Енджейчик, а победитель получит следующий титульник. Роуз не заслуживает реванш», – сказал Сехудо.
Эспарза победила Намаюнас раздельным решением судей на UFC 274.
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