Сергей Хандожко из UFC объявил о завершении карьеры

Российский боец UFC Сергей Хандожко сообщил в социальных сетях, что завершил карьеру.

«Я исполнил свою мечту детства – попал в лучшую бойцовскую лигу мира. Да, конечно не получилось стать чемпионом. Где-то не хватило трудолюбия, таланта и дисциплины.

Но я всегда шел вперед и никогда не сдавался. И если бы мне, ученику шестого класса из небольшого городка, который дома смотрел диски с записями турниров UFC, кто-то сказал, что я буду сам там драться, я бы подумал, что он сошел с ума.

Пришла пора перелистнуть эту страницу жизни. Я всегда буду скучать по боям, и буду хотеть снова вернуться в октагон. Но я решил направить свои силы на созидание, развитие спорта и воспитание юных чемпионов.

Я буду делиться с молодежью своим опытом, чтобы они не повторяли моих ошибок и знали, что в этой жизни все возможно. Абсолютно. Если трудиться, не опускать руки и верить в себя», – написал боец.

30-летний Хандожко провел в UFC три боя, в двух одержав победы. Россиянин должен был подраться 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, но поединок против Мунира Лаззеса не был подтвержден.

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