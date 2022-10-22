Судьи Картлидж и Летэйби отдали победу О’Мэлли в бою с Яном

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Шон О'Мэлли UFC 280 Петр Ян - Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился поединок в легчайшем весе между Петром Яном и Шоном О’Мэлли, в котором победу раздельным решением судей одержал американец.

UFC опубликовал судейские записки. Поединок обслуживали Бен Картлидж, Дэвид Летэйби и Вито Паулильо.

Победу россиянину отдал Паулильо, насчитав 10-9 в пользу Петра в первом и втором раундах. Судьи Картлидж и Летэйби решили, что О’Мэлли был сильнее в первом и третьем раундах.

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