Судьи Картлидж и Летэйби отдали победу О’Мэлли в бою с Яном

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился поединок в легчайшем весе между Петром Яном и ’Мэлли, в котором победу раздельным решением судей одержал американец.

UFC опубликовал судейские записки. Поединок обслуживали Бен Картлидж, Дэвид Летэйби и Вито Паулильо.

Победу россиянину отдал Паулильо, насчитав 10-9 в пользу Петра в первом и втором раундах. Судьи Картлидж и Летэйби решили, что О’Мэлли был сильнее в первом и третьем раундах.

Хасбик – о поражении Яна: «Я в шоке. Петра засудили, жи есть»

Конор про Петра Яна: «Лучший ударник в UFC, лол»