Кормье про бой Махачев – Оливейра: «Мы чувствуем, что Ислам может проиграть, поэтому поединок настолько хорош»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях дал прогноз на бой и .

«Красота боя в том, что мы видели, как Махачев доминирует, особенно в последних четырех поединках, когда он финишировал соперников.

У Чарльза 10 финишей и 11 побед подряд. Мы получили этот бой в правильное время. Это момент, когда мы чувствуем, что Ислам может проиграть, поэтому бой настолько хорош.

Никто не думал, что Хабиб проиграет. Но некоторые считали, что Конор его нокаутирует. Поэтому их бой был огромным.

Именно это мы имеем в бою Ислама и Чарльза, потому что Оливейра – парень, который действительно может победить», – считает Кормье.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

Махачев против Оливейры – война стилей. Кто окажется сильнее в партере: бразильский джитсер или борец из Дагестана?

Титульник Махачев – Оливейра, бои Яна, Крылова и Нурмагомедова. Онлайн безумного UFC 280