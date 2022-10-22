Энтони Смит: «Для О’Мэлли Петр Ян – самый простой соперник на пути к титулу»

Боец UFC Энтони Смит поделился ожиданиями от боя ’Мэлли и на UFC 280 в Абу-Даби.

«Шон очень умен, если говорить о подборе соперников. Он очень расчетлив. Считаю, что большинство бойцов должны брать у него пример.

Возможно, я допустил ошибку в своей карьере, когда соглашался драться с кем угодно и когда угодно. Вероятно, это был не самый лучший путь к успеху.

Для Шона это самый большой бой, самое большое имя и самые большие деньги в карьере. И самый простой соперник из нынешних лидеров его дивизиона на пути к титулу.

Есть много парней, скажу я вам честно, которые стоят ниже Петра в рейтинге, но стали бы более сложным испытанием для Шона», – считает Смит.

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