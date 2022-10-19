Где и когда пройдет UFC 280 — дата и место проведения, кто дерется, во сколько начало

Теги UFC Бойцовский остров UFC UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

22 октября в Абу-Даби пройдет UFC 280, где в главном событии Ислам Махачев подерется против Чарльза Оливейры за вакантный титул легкого веса.

В со-главном событии Алджемейн Стерлинг проведет поединок против Ти Джея Диллашоу за титул легчайшего веса. Также в главном карде Петр Ян встретится в октагоне с Шоном О`Мэлли.

  • Город: Абу-Даби (ОАЭ).
  • Какого числа: 22 октября
  • Какой турнир: UFC 280
  • начало турнира: в 17:00 по Мск

«Главное испытание в карьере Махачева», – так трактуют бой Ислама против Оливейры. Однако для кого это будет испытание — пока вопрос, поскольку даже букмекеры видят явную победу россиянина. Помимо этого боя, на турнире будет биться чуть ли не вся команда Хабиба: Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов. Кроме этого, во всей карточки почти все бойцы — россияне: Петр Ян, Никита Крылов, Магомед Мустафаев, Мухаммад Мокаев, Армен Петросян. Поэтому сегодня Абу-Даби в мире ММА называют второй столицей российского ММА.

  • основной кард в 21:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

Кард UFC 280

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Онлайн трансляция UFC 280

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