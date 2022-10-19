Прогноз на UFC 280 Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли: коэффициенты и ставки, кто победит 22 октября

22 октября в Абу-Даби пройдет UFC 280, где в главном событии Ислам Махачев подерется против Чарльза Оливейры за вакантный титул легкого веса.

Коэффициенты Махачев – Оливейра

Ислам – 1.58

Чарльз – 2.88

Все говорят, что для Ислама бой с Оливейрой станет главной проверкой в карьере. Однако – напротив: Чарльз не встречался ранее с бойцами, столь дисциплинированными и хладнокровными. Махачев – робот, который строго выполняет установки угла, не поддаваясь эмоциям.Он хорош в стойке, в борьбе, в функциональном плане. Ислам не будет повторять ошибок Гейджи, Чендлера и Порье, которые ринулись избивать бразильца (к слову, у каждого почти получилось финишировать его). Россиянин сдержанно пристреляется, найдет брешь и переведет оппонента. Если кто-то до сих пор верит в силу джиу-джитсу против махачкалинской борьбы и российской школы самбо, посмотрите бой Махачева против Мойзеса.

Прогноз на бой Махачев – Оливейра: победа Махачева

В со-главном событии Алджемейн Стерлинг проведет поединок против Ти Джея Диллашоу за титул легчайшего веса. Также в главном карде Петр Ян встретится в октагоне с Шоном О`Мэлли.

Коэффициенты Ян – О’Мэлли

Ян – 1.24

О’Мэлли – 4.6

Исходя из характера россиянина, этот бой точно пройдет в стойке, а чаша весов опустится в сторону победы Петра за счет опыта. Учитывая, что экс-чемпион медленно начинает свои поединки, у андердога есть шансы забрать первый раунд. Однако, как только Ян взвинтит обороты, мы увидим реальную разницу в уровнях.

Прогноз на бой Ян – О’Мэлли: досрочная победа Яна.

Коэффициенты Стерлинг – Диллашоу

Стерлинг – 1.64

Диллашоу – 2.27

Победы над Яном в любом случае заставили поймать Стерлинга кураж, поскольку после такого грозного соперника, любой другой будет казаться не таким опасным вызовом. Думаю, что Стерлинг без особого труда сможет переводить бывшего чемпиона и забираться к нему за спину, контролируя позицию. Скорее всего мы увидим единогласное решение в пользу Алджамейна.

Прогноз на бой Стерлинг – Диллашоу: победа Стерлинга.

Где смотреть UFC 280

Кард UFC 280

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