Прогноз на бой Петр Ян — Шон О'Мэлли UFC 280: коэффициенты на бой, кто победит 22 октября

22 октября в Абу-Даби пройдет UFC 280, где в главном карде Петр Ян подерется против Шона О’Мэлли.

Коэффициенты Ян — О’Мэлли

Ян — 1.24

О’Мэлли — 4.6

Вряд ли коэффициенты показывают реальную картину в плане конкуренции американца. Все же против Яна выйдет довольно рослый и тяжелый боец, который имеет нокаутирующий удар. Единственной реальной проверкой Шона был Вера, которую он не прошел. Очевидно, что Петр и его команда не могли упустить этот некий кейс, показывающий изъян противника. Еще один важный момент — борьба. Ян уже закален в боях с борцами топового уровня. Это тот самый момент, когда Петр сможет применить ее в атаке, тем самым нивелируя преимущества в антропометрии. Но исходя из характера россиянина, этот бой точно пройдет в стойке, а чаша весов опустится в сторону победы Петра за счет опыта. Учитывая, что экс-чемпион медленно начинает свои поединки, у андердога есть шансы забрать первый раунд. Однако, как только Ян взвинтит обороты, мы увидим реальную разницу в уровнях.

Прогноз на бой Ян — О’Мэлли: досрочная победа Яна.

Онлайн трансляция UFC 280

Где смотреть бой Петр Ян – Шон О’Мэлли

Кард UFC 280