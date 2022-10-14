Блогер Хасбулла Магомедов обратился к подписчикам, заявив, что не собирается участвовать в боях UFC. Также Хасбик пообещал не рекламировать то, что запрещено религией.

«Ну что там, хейтеры, мы делаем, а вы наблюдайте. Братья и сестры, кто тут харам, туда-сюда и так далее пишет, я ничего тут не рекламирую про UFC и не дерусь.

Я просто подписал контракт с UFC. Типа буду смотреть бои и все, там никто не собирается что-то харамное рекламировать и драться с кем-то, я просто иду смотреть бои вживую в UFC, и все. Не надо тут всякую чушь писать, пожалуйста», – сказал Хасбик.

Нганну – о Хасбике: «Думаю, моя следующая защита титула в UFC»

Хасбик – о контракте с UFC: «Спасибо Дэйне Уайту и брату Хабибу»