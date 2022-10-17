Где смотреть бой Мокаев — Гордон на UFC 280: во сколько бой, время начала прямой трансляции 22 октября

Теги UFC Бойцовский остров UFC Мухаммад Мокаев UFC 280 Бокс/MMA/UFC

Вечером 22 октября 2022 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 280, который будет проведен на арене «Etihad Arena» в Абу-Даби, Арабские Эмираты. В одном из событий вечера состоится схватка в наилегчайшем весе между Мухаммадом Мокаевым и Малколмом Гордоном.

Мухаммад Мокаев — британский боец смешанных единоборств (наилегчайший вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2020 году, за это время он одержал 7 побед и не потерпел ни единого поражения, а один из боев не был засчитан. Крайний бой спортсмен провел 23 июля этого года, его противником был Чарльз Джонсон. В этой схватке Мухаммад Мокаев одержал победу единогласным решением судей.

Малколм Гордон — канадский боец смешанного стиля, выступающий в наилегчайшем весе. С 2012 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а на сегодняшний день в его активе 14 побед и 5 проигрышей. Предыдущая схватка Малколма состоялась 5 февраля 2022 года против Дениса Бондаря. В этом бою Гордон одержал победу нокаутом.

Где смотреть бой Мокаев – Гордон на UFC 280, во сколько начало прямой трансляции

  • начало боя в 17:25 по мск
  • прелимы начнутся в 17:00 по мск
  • основной кард в 21:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

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