Где смотреть бой Дариуш — Гамрот на UFC 280: во сколько бой, время начала прямой трансляции 22 октября

Вечером 22 октября 2022 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280, который будет проведен на арене «Etihad Arena» в Абу-Даби, Арабские Эмираты. В основном карде пройдет схватка в легком весе Бенэил Дариуш – Матеуш Гамрот.

Бенэил Дариуш — американский боец смешанного стиля (легкий вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2009 году, за это время на счету спортсмена 21 победа, 4 поражения и 1 ничья. На сегодняшний день он занимает 6 строчку рейтинга UFC в легком весе. Крайний бой Дариуша состоялся 15 мая прошлого года в схватке с Тони Фергюсоном. В этом бою Бенэил одержал победу единогласным решением судей.

Матеуш Гамрот — польский боец смешанных единоборств, выступающий в легком весе. С 2012 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, на данный момент в его активе 21 победа и всего 1 проигрыш, а один бой не был засчитан. Сейчас Гамрот находится на 9 строчке рейтинга UFC в легкой весовой категории. Крайний бой спортсмена состоялся 25 июня этого года, его противником был Арман Царукян. В этой схватке Матеуш Гамрот одержал победу единогласным решением судей.

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