Где смотреть бой Тухугов — Альмейда на UFC 280: во сколько бой, время начала прямой трансляции 22 октября

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Вечером 22 октября 2022 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 280, который будет проведен на арене «Etihad Arena» в Абу-Даби, Арабские Эмираты. В одном из боев пройдет схватка в полулегком весе между Зубайрой Тухуговым и Лукасом Алмейдой.

Зубайра Тухугов — российский боец смешанных единоборств, выступающий в полулегком весе. Начал свою профессиональную карьеру в 2010 году, за это время на его счету 20 побед, 5 поражений и 1 ничья. Предыдущий бой Тухугова состоялся 30 октября прошлого года, его противником был Рикардо Рамос. В этой схватке Зубайра одержал победу единогласным решением судей.

Лукас Алмейда — бразильский боец смешанного стиля (полулегкий вес). С 2014 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, на сегодняшний день в активе спортсмена 14 побед и всего 1 проигрыш. Его крайняя схватка состоялась 4 июня 2022 года против Майка Тризано. В этом бою Лукас Алмейда одержал победу нокаутом.

Где смотреть бой Тухугов – Алмейда на UFC 280, во сколько начало прямой трансляции

  • начало боя в 19:55 по мск
  • прелимы начнутся в 17:00 по мск
  • основной кард в 21:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

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