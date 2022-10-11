Где смотреть бой Абубакар Нурмагомедов – Гаджи Омаргаджиев на UFC 280: во сколько прямая трансляция 22 октября по Мск

Вечером 22 октября 2022 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280, который будет проведен на арене «Etihad Arena» в Абу-Даби, Арабские Эмираты. В одном из боев пройдет схватка в полусреднем весе между Абубакаром Нурмагомедовым и Гаджи Омаргаджиевым.

Абубакар Нурмагомедов — российский боец смешанного стиля (полусредний вес). С 2011 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а на данный момент в активе спортсмена 16 побед, 3 проигрыша и 1 ничья. Его крайний бой состоялся 27 марта прошлого года против Джареда Гудена. В этой схватке Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей.

Гаджи Омаргаджиев — российский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем весе. С 2013 года является профессиональным бойцом ММА, сейчас на его счету 13 побед и всего 1 поражение. Свой предыдущий бой спортсмен провел 16 апреля 2022 года, его противником был Кайо Борральо. В этой схватке Гаджи Омаргаджиев проиграл единогласным решением судей.

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