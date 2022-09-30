Вагаб Вагабов про мобилизацию: «Все справки делают, болеют, прописку меняют. Прячутся. Это касается чисто моего региона»

Дагестанский боец ММА Вагаб Вагабов поделился мнением о частичной мобилизации объявленной в России.

— У меня узкий круг общения. Мы разговариваем о том, о чем нам нужно. Да, печально все это, конечно. Но я и мой круг живем так, чтобы не поддаваться панике. Вот есть ситуация, да? Я всем сердцем убежден, что будет то, что предопределил Всевышний. А так, конечно, неприятно все это. Сейчас вообще мобилизация, людей забирают.

— Под мобилизацию можете попасть?

— Я? Да куда? Мирный житель! Всякое может быть. Шутки шутками, но... Когда все начиналось, даже далекие от политики люди в Дагестане клеили на машинах «За Россию», радовались. А чему радовались – не знали. Сейчас – ну, давайте, берите в руки оружие, идите! Так где вы?

— Где?

— Все справки делают, болеют, прописку меняют. Прячутся. Это касается чисто моего региона.

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