Цзю – о форме Емельяненко: «Сашка вообще не готов. Ему еще надо хотя бы полгода работать»

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю усомнился в необходимости реванша между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

«До того как все началось, я сказал, что бой закончится в первом или втором раунде. Сашка не готов. Вот вообще не готов.

Мне было сложно говорить о его состоянии, пока я его не увидел. Но то, что я увидел… Ему еще надо хотя бы полгода работать.

Нужен ли реванш? Для Саши? Для самого себя? Он хочет падать? Я не знаю. Я поговорю с ним и узнаю», – сказал Цзю-старший.

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