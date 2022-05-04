Александр Емельяненко – блогеру Хованскому: «Объявляю тебя балаболом, Юра. Никого я отжиматься в камере не заставлял»

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко ответил на слова блогера Юрия Хованского.

Хованский провел больше полугода в СИЗО и поделился на стриме историей про Емельяненко, который якобы заставлял заключенных отжиматься за курение в камере.

Он отметил, что эта история может быть ложью, потому что статья, по которой Емельяненко отбывал срок (ч.1 ст.132 УК РФ – совершение насильственных действий сексуального характера), вряд ли могла позволить бойцу устанавливать свои правила в камере.

«Юра Хованский, не знаю с кем ты там сидел, но тебя конкретно на… обманули, скажем так. За курение я никого отжиматься не заставлял, спортом все занимались в специально отведенном месте.

А про квалификации статей лучше вообще не кукарекай. Объявляю тебя балаболом. Юра, не говори о том, о чем не знаешь, еще и за других людей», – ответил Емельяненко.

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