Тренер Владимира Минеева: «Я не хотел бои с Вагабовым и Шарой Буллетом»

Расул Магомедалиев, тренер чемпиона в среднем весе Владимира Минеева, не хочет, чтобы его подопечный дрался с и Шарабутдином Магомедовым.

«Я Вагаба хорошо знаю. Он хороший парень. Многие не умеют оставлять спорт спортом, выходят на излишнее. Зачем?

Я считаю, каждый человек должен подходить к спорту по-спортивному. С Вагабом, как и с Шарой Буллетом, я бы не хотел бой. А как лига решит, я не знаю.

В любом случае, что бы ни было, моя задача – готовить своих учеников, выходить и выигрывать», – сказал Магомедалиев.

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