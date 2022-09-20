Тренер Владимира Минеева: «Я не хотел бои с Вагабовым и Шарой Буллетом»

Теги средний вес (MMA) AMC Fight Nights Владимир Минеев Вагаб Вагабов Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Расул Магомедалиев, тренер чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева, не хочет, чтобы его подопечный дрался с Вагабом Вагабовым и Шарабутдином Магомедовым.

«Я Вагаба хорошо знаю. Он хороший парень. Многие не умеют оставлять спорт спортом, выходят на излишнее. Зачем?

Я считаю, каждый человек должен подходить к спорту по-спортивному. С Вагабом, как и с Шарой Буллетом, я бы не хотел бой. А как лига решит, я не знаю.

В любом случае, что бы ни было, моя задача – готовить своих учеников, выходить и выигрывать», – сказал Магомедалиев.

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