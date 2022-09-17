Минеев нокаутировал бельгийца Джуна в бою по правилам кикбоксинга

В Элисте (Калмыкия) закончился турнир «Кубок Лотоса-2022», в главном событии которого состоялся поединок по кикбоксингу между (24-2 в кикбоксинге) и бельгийцем Эрко Джуном (5-3).

Победу техническим нокаутом в третьем раунде одержал россиянин.

Бой проходил в формате пяти раундов по три минуты. Бойцы начали поединок в неспешном темпе, однако во второй трехминутке Минеев начал обрушать на Джуна успешные комбинации. Бельгиец неоднократно оказывался в нокдауне, после третьего падения судья засчитал нокаут.

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