Бой Емельяненко и Дацика, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Вечером 24 сентября в Москве в спорткомплексе «ЦСКА Арена» пройдет вечер бокса лиги Hardcore Boxing, в рамках которого состоится бой российских бойцов и .

Где смотреть и во сколько бой Емельяненко и Дацика?

Главный бой турнира Hardcore Boxing покажет телеканал НТВ. Начало поединка Дацик – Емельяненко ориентировочно в 22:40 по московскому времени.

Кард турнира

Помимо Емельяненко и Дацика, на ринге встретятся: