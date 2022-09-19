Бой Емельяненко и Дацика, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Вечером 24 сентября в Москве в спорткомплексе «ЦСКА Арена» пройдет вечер бокса лиги Hardcore Boxing, в рамках которого состоится бой российских бойцов Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика.
Где смотреть и во сколько бой Емельяненко и Дацика?
Главный бой турнира Hardcore Boxing покажет телеканал НТВ. Начало поединка Дацик – Емельяненко ориентировочно в 22:40 по московскому времени.
Кард турнира
Помимо Емельяненко и Дацика, на ринге встретятся:
- Дмитрий Кудряшов — Сослан Асбаров;
- Мартин Джуарян — Эмиль Новрузов;
- Александр Недашковский — Сауло Кавалари;
- Виталий Бодров — Асрор Акпарходжаев;