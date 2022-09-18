Сэндхаген – о победе над Сонгом: «Я был бы расстроен, если бы такая остановка случилась со мной»

Топовый боец легчайшего дивизиона UFC Кори Сэндхаген выразил поддержку Сонгу Ядонгу, который уступил американцу техническим нокаутом (решение врачей) в главном событии UFC Fight Night 210.

«Эта остановка стала своего рода обломом. Я знаю, что был бы расстроен, если бы подобное произошло со мной, поэтому сочувствую Сонгу.

Все же, я иду домой в статусе победителя, потому что смог порезать своего соперника. На момент остановки я понимал, что в нашем бою все довольно близко, но думаю, что набирал обороты. Я ждал пятый раунд, потому что был настроен уверенно выиграть его», – сказал Сэндхаген.

UFC Fight Night 210: Сэндхаген нокаутировал Сонга и другие результаты