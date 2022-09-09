Прогноз на бой Фергюсон — Ли Джинлианг: коэффициенты, кто победит 11 сентября на UFC 279

11 сентября пройдет UFC 279, где в со-главном бою Тони Фергюсон подерется против китайца Ли Джинлианга.

Коэффициенты Фергюсон — Ли Джинлианг

Тони — 3.75

Ли — 1.37

После четырех поражений подряд в легком весе логично, что букмекеры считают китайца фаворитом. Тони выигрывает по размаху рук, скорости, но при существенно уступает в ударной мощи. Ли будет идти вперед, сближаться и навязывать рубку. Если Фергюсону удастся оставаться на дистанции, то у него вполне может получится победить. Но сумеет ли — вопрос. Тони на сильном спаде, хоть и в первом раунде боя с Чендлер он смотрелся вполне хорошо.

Если рассуждать о партере, то там Фергюсон чувствует себя комфортнее и действует изобретательнее. Но до покрытия вообще может не дойти. Ли — не любитель работать внизу, а у американца банально может не хватить сил, чтобы оформить тейкдаун. В целом Джинлианг должен чувствовать себя в октагоне комфортнее и увереннее, а Тони будет крайне сложно избежать разменов, которые для него чреваты бедой и пятым поражением кряду.

Прогноз на бой Фергюсон — Ли Джинлианг: победа Ли

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