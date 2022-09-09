Во сколько бой Тони Фергюсон — Ли Джинлианг: время начала боя 11 сентября на UFC 279

11 сентября пройдет UFC 279, где в со-главном бою Тони Фергюсон подерется против китайца Ли Джинлианга.

Во сколько Фергюсон — Ли Джинлианг ЮФС 279

Начало турнира в 02:00 по мск

Начало основного карда в 05:00 по мск

Начало боя примерно в 06:30 по мск

Тони не побеждал с 2020-го года и сейчас идет на серии из четырех поражений. Он проиграл Джастину Гейджи Чарльзу Оливейре, Бенеилу Дариушу, Майклу Чендлеру. Теперь Фергюсон решил попробовать свои силы в полусреднем весе, где он в последний раз дрался в 2011 году. Всего на счету Фергюсона 26 побед и семь поражений.

Его соперник — Ли — начал профессиональную карьеру в 2007 году. На момент перехода в UFC Джинлианг имел восемь побед при двух поражениях. В рамках сильнейшей лиги Ли провел 15 боев, одержав 10 побед. В своем последнем бою он нокаутировал Муслима Салихова.

Где смотреть бой Фергюсон – Джинлианг

Прогноз на бой Фергюсон – Джинлианг