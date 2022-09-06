Где смотреть бой Тоги Фергюсон — Ли Джинлианг UFC 279: когда и во сколько начало прямой трансляции 11 сентября

11 сентября пройдет UFC 279, где в со-главном бою Тони Фергюсон подерется против китайца Ли Джинлианга.

Фергюсон – дебютировал в ММА в далеком 2008 году. На сегодняшний день Тони является одним из самых известных бойцов дисциплины, поскольку еще пару лет назад шел на серии из 12 побед кряду и считался главной угрозой для Хабиба Нурмагомедова. Однако, в мае 2020 года невероятный стрик был остановлен Джастином Гейджи, который нокаутировал Фернюсона в пятом раунде UFC 249. С того момента Тони еще ни разу не победи и идет на серии их четырех поражений: Оливейре, Дариушу, Чендлеру. Всего на счету Фергюсона 26 побед и семь поражений. Ли начал профессиональную карьеру в 2007 году. На момент перехода в UFC Джинлианг имел восемь побед при двух поражениях. В рамках сильнейшей лиги Ли провел 15 боев, одержав 10 побед. В своем последнем бою он нокаутировал Муслима Салихова.

Где смотреть Тони Фергюсон — Ли Джинлианг на ЮФС 279