Джейк Пол 29 октября может подраться с Андерсоном Сильвой

29 октября на турнире Showtime может состояться бой блогера Джейка Пола и бывшего чемпиона UFC в среднем весе .

«На следующей неделе мы объявим соперника . Джейк будет андердогом в этом поединке. Он знает это, и хочет этого», – говорится в сообщении промоутерской компании начинающего боксера.

«Только что сообщили. Грандиозный анонс соперника на этой неделе. Октябрь», – написал Пол в соцсетях.

25-летний Джейк Пол в последнем поединке нокаутировал бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли.

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