Видео нокаута в бою Александр Шлеменко – Александр Илич

Теги Александр Шлеменко средний вес (MMA) RCC Бокс/MMA/UFC

В Екатеринбурге завершился турнир RCC 12, в главном событии которого Александр Шлеменко потерпел сокрушительное поражение в бою с Александром Иличем.

Россиянин пропустил удар коленом, после чего оказался в нокдауне. Соперник занял доминирущую позицию, начав обрабатывать голову Шлеменко ударами.

Александр никак не защищал голову от атак оппонента, после чего судья был вынужден зафиксировать технический нокаут уже на 21 секунде поединка.

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