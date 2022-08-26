Видео нокаута в бою Александр Шлеменко – Александр Илич

В Екатеринбурге завершился турнир 12, в главном событии которого потерпел сокрушительное поражение в бою с Александром Иличем.

Россиянин пропустил удар коленом, после чего оказался в нокдауне. Соперник занял доминирущую позицию, начав обрабатывать голову Шлеменко ударами.

Александр никак не защищал голову от атак оппонента, после чего судья был вынужден зафиксировать технический нокаут уже на 21 секунде поединка.

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