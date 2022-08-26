Исмаилов – о бое Шлеменко и Илича: «Не думал, что буду так переживать за Александра»

Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что будет болеть за в поединке против Александра Илича.

«Сегодня вечером у Саши будет бой. Я даже не думал, что так буду за него переживать. Надеюсь, у него все получится, и он выйдет победителем в этот вечер.

Хочу предупредить всех журналистов, если из-за ваших тупых и неуместных вопросов, Саша разобьется об стену и испортит прическу... Ну, вы поняли, короче, а то публикацию удаляют, никому более не угрожаю», – сказал Магомед.

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