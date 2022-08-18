Ломаченко вернется на ринг в конце октября. Соперник Василия – Джэмейн Ортис

Украинский легковес близок к возвращению на ринг. По информации портала Boxing Scene, поединок состоится 22 или 29 октября.

Соперником Ломаченко станет Джэмейн Ортис, бой станет главным событием турнира Top Rank.

Последний раз украинец выходил на ринг в декабре 2021 года, победив в Нью-Йорке Ричарда Комми.

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Следующий бой Василия Ломаченко состоится 22 октября. Соперника найдут после того, как боксер выедет из Украины