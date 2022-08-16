Брендон Морено считает, что Фигередо не вернется в наилегчайший вес: «Кажется, он весит 77 кг»

Временный чемпион в наилегчайшем весе не уверен, что четвертый бой против Дэйвисона Фигередо состоится. По мнению Морено, чемпион поднимется в легчайший дивизион.

«Я не пытаюсь создать лишнюю драму, но просто рассказываю, что я видел. Я видел парня, который, вероятно, весит 170 фунтов (77 кг, при лимите наилегчайшего дивизиона в 56 кг – Sports.ru). Мои спарринг-партнеры Марсело Рохо и Масио Фуллен весят 145 фунтов, а Марсело переходит в полулегкий вес.

Я не понимаю, что происходит с Дэйвисоном. Но если он не сможет согнать вес, то все, о чем я прошу, это чтобы он был искренним и просто дал всем понять, что он переходит в другой дивизион», – сказал Морено.

Морено и Фигередо дрались три раза: по одной победе у каждого, а еще раз была зафиксирована ничья.

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