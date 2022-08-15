Жена Рори Макдональда сообщила, что ее муж завершил карьеру бойца

Супруга полусредневеса PFL Рори Макдональда Оливия заявила, что ее муж завершил карьеру бойца. Решение было принято после поражения нокаутом в поединке с Дилано Тэйлором.

«Так много эмоций сегодня вечером. Я прошу вас быть добрее в своих словах. Это было замечательное путешествие – наблюдать за тем, как этот человек сражался.

Рори повесил перчатки на гвоздь и принял это. К новым начинаниям! Спасибо», – написала Оливия Макдональд в соцсетях.

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