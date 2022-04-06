Марина Мохнаткина 6 мая проведет бой с Кайлой Харрисон в PFL

Теги женские бои MMA Рори Макдональд Кайла Харрисон Энтони Петтис Марина Мохнаткина PFL / WSOF Магомед Магомедкеримов Бокс/MMA/UFC

Лига PFL объявила об организации поединка между чемпионкой промоушена Кайлой Харрисон и Мариной Мохнаткиной.

Бой состоится 6 мая на турнире в Арлингтоне (США).

На этом же турнире состоится поединок россиянина Магомеда Магомедкеримова в рамках отборочного этапа Гран-при PFL против бразильца Жоао Зеферино.

В со-главном поединке встретятся бывший чемпион Bellator в среднем весе Рори Макдональд и Бретт Купер.

На турнире также запланирован бой Энтони Петтиса и Майлза Прайса.

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