Марина Мохнаткина 6 мая проведет бой с Кайлой Харрисон в PFL

Лига PFL объявила об организации поединка между чемпионкой промоушена Кайлой Харрисон и Мариной Мохнаткиной.
Бой состоится 6 мая на турнире в Арлингтоне (США).
На этом же турнире состоится поединок россиянина Магомеда Магомедкеримова в рамках отборочного этапа Гран-при PFL против бразильца Жоао Зеферино.
В со-главном поединке встретятся бывший чемпион Bellator в среднем весе Рори Макдональд и Бретт Купер.
На турнире также запланирован бой Энтони Петтиса и Майлза Прайса.
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