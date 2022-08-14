Результаты плей-офф PFL 8: Рори Макдональд проиграл нокаутом в первом раунде, Делиа и Шеффел подерутся в финале

В Кардиффе состоялся турнир PFL 8, где прошли полуфиналы Гран-при в полусреднем и тяжелом дивизионах. В них не смоги принять участие Магомед Умалатов и Денис Гольцов, у которых возникли проблемы с британской визой.

В итоге вышедший на замену Дилано Тейлор сенсационно нокаутировал Рори Макдональда в первом раунде, а Садибу Си победил Карлоса Лила единогласным решением судей.

У тяжеловесов в финал вышли Анте Делиа и Матеус Шеффел: хорватский боец победил Ренана Феррейру техническим нокаутом в первом раунде, а Шеффел аналогичным образом, но в третьем раунде победил Хуана Адамса.

Победители Гран-при получат миллион долларов.

Денис Гольцов и Магомед Умалатов не выступят в полуфиналах PFL из-за проблем с визой