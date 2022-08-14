Доминик Круз проиграл Марлону Вере нокаутом, хотя перебивал соперника 3 раунда

В главном бою UFC Сан-Диего состоялся бой представителей легчайшего дивизиона: экс-чемпиона и Марлона Веры.

На протяжении первых двух раундов Круз был острее и точнее, упустив инициативу только в третьем отрезке. А развязка боя наступила в четвертом раунде, когда Вера нанес точный хай-кик, после чего стремительно добил соперника.

Интересно, что на момент остановки боя Круз вел поединок по всем показателям: 99 точных ударов из 262 выброшенных против 64 из 165 у Веры, 97 – 63 по акцентированным, а также провел 2 успешных тейкдауна из 7 попыток.

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