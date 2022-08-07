Бонусы UFC Vegas 59: брат Усмана получил $50 тысяч за лучшее выступление

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Vegas 59, по итогам которого были определены обладатели премий размером в 50 тысяч долларов.

Награду за лучший бой получили Джамал Хилл и Тиаго Сантос (победа американца техническим нокаутом в четвертом раунде).

Бонусы за лучший перформанс турнира заработали Джефф Нил (нокаутировал Висенте Луке в третьем раунде), Мохаммед Усман (нокаутировал Зага Паугу во втором раунде) и Брайан Баттл (нокаутировал Такаши Сато в первом раунде).

Младший брат Камару Усмана победил в сезоне The Ultimate Fighter, нокаутировав соперника

Джамахал Хилл нокаутировал Тиаго Сантоса в главном событии UFC Vegas 59