Бонусы UFC Vegas 59: брат Усмана получил $50 тысяч за лучшее выступление

Теги UFC Камару Усман Тиаго Сантос Висенте Луке Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Vegas 59, по итогам которого были определены обладатели премий размером в 50 тысяч долларов.

Награду за лучший бой получили Джамал Хилл и Тиаго Сантос (победа американца техническим нокаутом в четвертом раунде).

Бонусы за лучший перформанс турнира заработали Джефф Нил (нокаутировал Висенте Луке в третьем раунде), Мохаммед Усман (нокаутировал Зага Паугу во втором раунде) и Брайан Баттл (нокаутировал Такаши Сато в первом раунде).

Младший брат Камару Усмана победил в сезоне The Ultimate Fighter, нокаутировав соперника

Джамахал Хилл нокаутировал Тиаго Сантоса в главном событии UFC Vegas 59

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные