Кормье уверен в победе над Тайсоном в уличной драке: «Люблю Майка, он мой кореш. Я всех перевожу на землю»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье в шутку предположил, что одержал бы победу над Майком Тайсоном в уличной драке.

«В уличной драке я со всеми борюсь. Я всех перевожу на землю. В уличной драке ты можешь схватить бутылку и использовать все что угодно.

Я люблю Майка, он мой кореш. Я бы никогда и пальцем не пошевелил, чтобы навредить ему. Единственная причина, почему я так говорю, заключается в том, что мне немного весело», – сказал Кормье.

Трейлер сериала «Майк» про боксера Майка Тайсона

Энтони Джошуа: «Мой любимый тяжеловес Майк Тайсон. Но Мохаммед Али – величайший боец»