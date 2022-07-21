«Добро пожаловать в барбершоп No Mercy, где тебя постригут и уложат спать». Секундант Яна про бой с О’Мэлли

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли UFC 280 Петр Ян - Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Секундант экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна Ильяс Хамзин поделился ожиданиями от боя с Шоном О’Мэлли.

«Отличный бой. Пудель много говорил и вот наговорил. Шон, добро пожаловать в барбершоп No Mercy, где тебя постригут и уложат спать.

Отличная локация и отличная арена для проведения такого боя. Очень жду этого поединка. Мой прогноз — досрочная победа Петра в первом раунде», – сказал Хамзин.

Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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