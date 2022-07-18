Мурат Гассиев 26 августа в Сербии вернется в ринг

Стала известна дата возвращения в ринг бывшего чемпиона в первом тяжелом весе .

Команда боксера сообщила, что Гассиев проведет бой 26 августа в Сербии.

«Мурат проведет бой 26 августа в Сербии. Планируется, что турнир пройдет в одном из древних замков. Соперник будет объявлен позднее», – сообщили представители россиянина.

Ранее сообщалось, что Гассиев отклонил предложение провести бой с Филипом Хрговичем за статус претендента на титул IBF из-за травмы.

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Бой Гассиева и Руденко отменен из-за перелома руки россиянина