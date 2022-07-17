Нейт Диас: «Мне не предложили ни одного боя за 9 месяцев»

Боец UFC Нейт Диас заявил, что промоушен не предложил ему ни одного поединка за последние 9 месяцев, а также отметил, что хотел бы покинуть организацию.

«Вообще за последние 9 месяцев мне не предложили ни одного боя, а я просил о поединках с пятью соперниками. Спасибо за добрые слова, но я хотел бы пойти дальше», – написал Диас.

Нейт не дрался с июня 2021-го, когда проиграл единогласным решением Леону Эдвардсу.

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