Деонтей Уайлдер подерется с Робертом Хелениусом в октябре

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер собирается вернуться на ринг осенью этого года. Потенциального соперника для него назвал промоутер Фрэнк Уоррен.

«Деонтей подерется в октябре. Он возвращается, и говорят о его поединке против Роберта Хелениуса. Этот бой пройдет в Америке. Я бы хотел организовать этот поединок, но Уайлдер возвращается после жесткого нокаута.

Нет сомнений в том, что нокаут в трилогии с Фьюри, который устроил ему тяжелый бой, был жестким», – сказал Уоррен.

Последний раз Уайлдер дрался в октябре 2021-го, когда повторно проиграл Тайсону Фьюри нокаутом.

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