Вдова Пьера Нарцисса подаст в суд на «Наше дело» за эксплуатацию мертвого мужа

Вдова артиста Пьера Нарцисса Валерия подаст в суд на ММА-промоушен за эксплуатацию ее мертвого мужа.

Поединок Нарцисса и юмориста Николая Лукинского должен был состояться 22 июня, в этот же день стало известно о смерти артиста.

По информации телеграм-канала Mash, на съемки Нарцисс уже ходил больным, но никому об этом не говорил.

Накануне организаторы «Нашего дела» выложили ролик в ютюбе, на котором показали Нарцисса опухшим и отекшим. Вдова певца Валерия считает, что площадка изначально подписала на бой «необследованного человека в одном шаге от смерти».

Женщина намерена обратиться в суд.

Пьер Нарцисс должен был провести бой 22 июня. Сегодня медиа сообщили о его смерти