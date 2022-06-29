Индийский ММА-промоушен навсегда забанил бойцов из Афганистана

Бойцовский промоушен из Индии Matrix Fight Night запретил участие в своих боях спортсменам из Афганистана.

Причиной для такого решения стал скандальный инцидент после боя между пуэрториканцем Сетом Росарио и афганцем Захуром Шахом.

Победу в первом раунде одержал боец из Пуэрто-Рико, после чего в клетке началась потасовка, в ходе которой члены команды Шаха сломали челюсть одному из секундантов Росарио.

Также в беспорядках активно участвовали афганские фанаты Шаха, бросавшие в сторону команды Росарио бутылки. Также несколько десятков зрителей из Афганистана пытались догнать угловых пуэрториканца, кидаясь в них кирпичами.

Соперник умершего в ЮАР боксера рассказал о суицидальных мыслях из-за травли в соцсетях